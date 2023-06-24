Prof. Dr. Şahin: 24 saat boyunca kurban kesilebilir



Berk Can DERECİ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, eskiden aydınlatma olmadığı için gece kurban kesiminin mekruh olduğunu belirterek, "Artık günümüzde aydınlatma var. Bu tarz kurban kesim merkezlerinde yoğun nüfus olan yerlerde 24 saat boyunca kurban kesilebilir" dedi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, Kurban Bayramı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kurbanı keserken, hayvana karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Bize verilmiş bu nimeti kurban ederken de adabıyla kesmemiz gerekir. Hayvanı keserken işkence etmemek esastır. Kurban ibadeti insana doğayla ilişki açısından da ilkesel bir yol göstermektedir. Sonuçta onlar bizim gıda kaynağımız. Biz insan olarak hayvana değer vermeliyiz ve saygı göstermeliyiz. Bu noktada bunu nasıl yapacağımızı da dinimiz bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.

`ETİN KUSURUNUN OLMAMASI DİNİMİZCE BELİRTİLİR´

Kurbanlık hayvanın kesilmesine engel teşkil edecek durumları belirten Prof. Dr. Şahin, şunları söyledi:

"Kurbanı biz ibadet olarak yaptığımız için kurbanlık hayvanlarımız İslam´ın çizdiği çerçevede olacaktır. Kurbanın sağlıklı olması konusunda hassasiyetimiz var. Gerekirse bunların veteriner hekimler tarafından takiplerini önemli buluyoruz. Hem etin sağlık açısından hastalıklı olmaması hem de kurbanlık hayvanımızın bedensel olarak da kusurunun olmaması dinimizce belirtilir. Gözü kör, kulağı kesik, boynuzu kırık, memeleri kopuk gibi durumlarda hayvanın kurban edilmesi uygun görülmez. Keskin bir bıçakla, hayvana eziyet edilmeden hızlı bir şekilde kesilmelidir. Hayvanı yatırırken uzmanlardan yardım alarak, işkence etmeden, kibarca yatırılmalıdır. Eskiden aydınlatma olmadığı için gece kurban kesmek mekruhtu ve doğru bulunmuyordu. Artık günümüzde artık aydınlatma var ve bu tarz kurban kesim merkezlerinde yoğun nüfus olan yerlerde 24 saat boyunca kurban kesilebilir. Kurban, zaman olarak bayram namazından sonra başlar ve üçüncü günün güneş batmasına kadar devam eder. Bu bir kurban sezonudur. Bu zaman aralığında yapmak ibadettir. Bir kişi kurbanını aldı fakat 3 gün içerisinde mücbir sebeplerden dolayı kurbanını kesemedi ise artık o 3 gün geçtikten sonra kurbanı kesemez çünkü kurban sezonu kapanmıştır. Artık yapması gereken, o kurbanı canlı olarak fakire vermektir. Başka bir durum da kurbanlık hayvan bulunamaması. Bu durumda da yapılması gereken, kendi beldesinde bir kurbanlığın bedeli ne ise o bedeli fakir bir bireye tasadduk edecektir."

KREDİ İLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Borç yoluyla kurban kesilmesinin usulünden de bahseden Dekan Prof. Dr. Osman Şahin, "Kişi zengin olabilir ama cebinde nakit parası yoktur. Çevreden borç alabilir ve bu şekilde kurbanı kesebilir. Hazırda bulundurduğu nakit parası yoksa çevresinden temin edip, daha sonra onu taksitle ya da aldığı kişilerden anlaştığı şekilde öder. Ödemesi de gerekir. Müslüman, borcuna sadık olmalıdır. Bu bizim hassas noktamızdan birisidir. Peki, kredi çekip kurban kesebilir mi? Teknik olarak kredi de bankadan borç almak demektir. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, eğer faizsiz krediyse o da bir borç almadır. Bunda bir sakınca söz konusu değildir ancak faizli bir şekilde çekilen kredilerle kesilen kurbanlar asla vacip değil, haramdır. Biz teknik olarak kredi kartı sistemi açısından baktığımızda, son noktada bir şekilde faiz sistemiyle bağı olduğu için de mümkünse banka kredisi yoluna başvurmasını önermiyoruz. Çevresinden borç edinerek kurbanı kesmesini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Berk Can DERECİ

2023-06-24 12:49:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.