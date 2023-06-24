Samsunspor, Emre Kılınç´a talip

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Samsunspor, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Kılınç´ı transfer etmek istiyor. Ankaragücü´nün de talip olduğu Emre için görüşmeler sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Ankaragücü´nde kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç´ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ile bir yıl sözleşmesi bulunan Emre için görüşmeler sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk´un 2023-2024 sezonu için kadroda düşünmediği Emre´ye Samsunspor ile birlikte talip olan diğer kulüp ise Ankaragücü.
İKİ AŞAMALI TRANSFER PLANI YAPILIYOR
Kırmızı-beyazlılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek için transfer etmek istediği Emre için iki aşamalı plan yapıyor. Öncelikli hedef bonservisini alabilmek. Eğer bonservisi alınamazsa kiralık olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacak.
ANKARAGÜCÜ'NDE 32 MAÇTA GÖREV YAPTI
Okan Buruk´un göreve gelmesinin ardından İstanbul ekibinde oynama şansı bulamayan Emre, geride kalan sezonun başında Ankaragücü´ne transfer oldu. Emre, Ankara ekibiyle çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-06-24 15:00:53
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