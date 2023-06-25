Emniyet şeridindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da Fikret Yıldız (60) kullandığı otomobil ile emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı. Yaralanan Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Atakum ilçesine bağlı Taflan Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fikret Yıldız idaresindeki 34 NS 0280 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek emniyet şeridinde park halinde bulunan 55 AHK 746 plakalı otomobile çarparak ters döndü. Kazada Fikret Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-06-25 15:16:25



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