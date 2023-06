Hüseyin Eroğlu: Transfer konusunda hata yapmak istemiyoruz

GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Biz doğru ve ihtiyacımız olan transferleri yapmak zorundayız. İnce eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Hata yapmama anlamında doğru tercihleri yapmalıyız" dedi.

Süper Lig´in yeni takımlarından Samsunspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri´nde başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularnı cevaplayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Samsunspor´un 11 yıllık Süper Lig hasretinin bittiğini belirterek, "Hak ettiğimiz Süper Lig´deyiz. Bütün şehir olarak Süper Lig´deyiz. Çalışmalarımıza başladık. İyi bir şekilde de devam ediyor. Bizim için şampiyonluktan sonra geçen süre uzundu. Şimdi başlamak da bizim için doğru planlamaydı. Planımızda 2 tane kampımız var. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Şuanda çalışmalarımız iyi gidiyor ve bunu devam ettirmek zorundayız" diye konuştu.

"HERKES ÇALIŞTIĞI AN BAŞARI KAÇINILMAZ OLACAKTIR"

Başarıların çok çalışmaktan geçtiğini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Benim bugüne kadar geldiğim ve elde ettiğim başıralarda çok çalışmak var. Çalışmaktan da başaramıyorsun. Çok çalışman gerekiyor. Geldiğimiz andan itibaren burada bunu gerçekleştirdik. Benim futbolculuk kariyerim belki üst seviye olmadı ama hep çalışarak bir şeyler elde etmeye çalıştım. Şimdi burada çalışmak zorundayız. Şampiyon olduk bu çok güzel. Şehir mutlu, herkes mutlu. Ama bu geride kaldı. Bunu unutmak zorundayız. Önümüze bakmalıyız. Önümüzde Süper Lig var. Büyük camialar var. Bunun bilincindeyiz. Takımımla ilk gün konuşmamda da bunlara değindim. Biz de burası için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. Çalışırsak başaracagımıza inanıyoruz. Takım çalışacak, personel çalışacak, herkes çalıştığı an bu başarı kaçınılmaz olacaktır" şeklinde konuştu.

"DOĞRU VEİHTİYACIMIZ OLAN TRANSFERLERİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Hüseyin Eroğlu, "Transferlerle ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz. 2-3 aydır bunlarla ilgili listelerimizi başkanımıza, icra kurulumla yaptığımız toplantılarda oyuncularla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Transfer kolay değil. Kurun yükselmesi ister istemez bazı zamanlarda bütçeyi de aşabiliyor. Biz doğru ve ihtiyacımız olan transferleri yapmak zorundayız. Çünkü transfer yapıldıktan sonra verim alamıyorsak orada bir sıkıntı var demektir. Onun için de ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Önümüzde iyi ve başarılı bir sezon yaşamak istiyorsak her mevkiye alacağımız oyuncular mevkilerinin oyuncuları. Bize değer katacak ve katkı sağlayacak oyuncular olması gerekiyor. Okan ve Satka ile anlaşma sağladık. Bunun dışında görüşmelerimiz devam ediyor. Doğru transferleri en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz. Başkanımız ve icra kurulumuz yoğun bir şekilde çalışıyor. Hata yapmama anlamında doğru tercihleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada oyuncu olarak sayımız fazla. Bu süreçte aramızdan ayrılanlar tabiki olacak. Çünkü transferler de gelecek. Bununla ilgili bir eleme olacak. Ondan sonraki kampa sayımız daha az bir şekilde gideceğiz. Kampta da aramıza katılacak olan oyuncularımız olacak. Belki aramızdan ayrılanlar olacak. Anlaşmalar kadar ayrılıkların da normal olduğunu düşünüyorum. Birçok oyuncumuza talip olan kulüpler de var. Süreçler belirgenleşecek ve önümüzdeki günler bunu gösterecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hüseyin Eroğlu'ndan detay

-Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları

-Antrenmandan detayDHA-Spor Türkiye-Samsun GÖKHAN İÇKİLLİ

2023-06-26 12:55:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.