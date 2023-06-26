Hüseyin Eroğlu: Transfer konusunda hata yapmak istemiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüseyin Eroğlu: Transfer konusunda hata yapmak istemiyoruz

DHA

Hüseyin Eroğlu: Transfer konusunda hata yapmak istemiyoruz


GÖKHAN İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Biz doğru ve ihtiyacımız olan transferleri yapmak zorundayız. İnce eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Hata yapmama anlamında doğru tercihleri yapmalıyız" dedi.
Süper Lig´in yeni takımlarından Samsunspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri´nde başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularnı cevaplayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Samsunspor´un 11 yıllık Süper Lig hasretinin bittiğini belirterek, "Hak ettiğimiz Süper Lig´deyiz. Bütün şehir olarak Süper Lig´deyiz. Çalışmalarımıza başladık. İyi bir şekilde de devam ediyor. Bizim için şampiyonluktan sonra geçen süre uzundu. Şimdi başlamak da bizim için doğru planlamaydı. Planımızda 2 tane kampımız var. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Şuanda çalışmalarımız iyi gidiyor ve bunu devam ettirmek zorundayız" diye konuştu.
"HERKES ÇALIŞTIĞI AN BAŞARI KAÇINILMAZ OLACAKTIR"
Başarıların çok çalışmaktan geçtiğini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Benim bugüne kadar geldiğim ve elde ettiğim başıralarda çok çalışmak var. Çalışmaktan da başaramıyorsun. Çok çalışman gerekiyor. Geldiğimiz andan itibaren burada bunu gerçekleştirdik. Benim futbolculuk kariyerim belki üst seviye olmadı ama hep çalışarak bir şeyler elde etmeye çalıştım. Şimdi burada çalışmak zorundayız. Şampiyon olduk bu çok güzel. Şehir mutlu, herkes mutlu. Ama bu geride kaldı. Bunu unutmak zorundayız. Önümüze bakmalıyız. Önümüzde Süper Lig var. Büyük camialar var. Bunun bilincindeyiz. Takımımla ilk gün konuşmamda da bunlara değindim. Biz de burası için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. Çalışırsak başaracagımıza inanıyoruz. Takım çalışacak, personel çalışacak, herkes çalıştığı an bu başarı kaçınılmaz olacaktır" şeklinde konuştu.
"DOĞRU VEİHTİYACIMIZ OLAN TRANSFERLERİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Hüseyin Eroğlu, "Transferlerle ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz. 2-3 aydır bunlarla ilgili listelerimizi başkanımıza, icra kurulumla yaptığımız toplantılarda oyuncularla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Transfer kolay değil. Kurun yükselmesi ister istemez bazı zamanlarda bütçeyi de aşabiliyor. Biz doğru ve ihtiyacımız olan transferleri yapmak zorundayız. Çünkü transfer yapıldıktan sonra verim alamıyorsak orada bir sıkıntı var demektir. Onun için de ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Önümüzde iyi ve başarılı bir sezon yaşamak istiyorsak her mevkiye alacağımız oyuncular mevkilerinin oyuncuları. Bize değer katacak ve katkı sağlayacak oyuncular olması gerekiyor. Okan ve Satka ile anlaşma sağladık. Bunun dışında görüşmelerimiz devam ediyor. Doğru transferleri en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz. Başkanımız ve icra kurulumuz yoğun bir şekilde çalışıyor. Hata yapmama anlamında doğru tercihleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada oyuncu olarak sayımız fazla. Bu süreçte aramızdan ayrılanlar tabiki olacak. Çünkü transferler de gelecek. Bununla ilgili bir eleme olacak. Ondan sonraki kampa sayımız daha az bir şekilde gideceğiz. Kampta da aramıza katılacak olan oyuncularımız olacak. Belki aramızdan ayrılanlar olacak. Anlaşmalar kadar ayrılıkların da normal olduğunu düşünüyorum. Birçok oyuncumuza talip olan kulüpler de var. Süreçler belirgenleşecek ve önümüzdeki günler bunu gösterecek" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hüseyin Eroğlu'ndan detay
-Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları
-Antrenmandan detayDHA-Spor Türkiye-Samsun GÖKHAN İÇKİLLİ
2023-06-26 12:55:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsunspor 11 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de başarılı olmak istiyor
YEREL HABERLER Samsunspor 11 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de ...
AK Parti'li Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı:
Alaçam'da 3 Bant Bilardo Grand Prix Yaz Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Alaçam'da 3 Bant Bilardo Grand Prix Yaz Turnuvası ...
Samsun'da iki kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Emniyet şeridindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Emniyet şeridindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü ...
Samsunspor´un transferdeki hedefleri: Schindler ve Taylan
YEREL HABERLER Samsunspor´un transferdeki hedefleri: Schindler ve ...
Samsun’da Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı
YEREL HABERLER Samsun’da Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri ...
Komşusunun tavsiyesiyle gittiği kursta 65 yaşında okuma yazma öğrendi
YEREL HABERLER Komşusunun tavsiyesiyle gittiği kursta 65 yaşında ...
Yüksel Yıldırım: Transfer hatalarının bedeli pahalıya patladı
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım: Transfer hatalarının bedeli pahalıya ...
Samsun'da 4 ay boyunca ormanlık alanlara girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 ay boyunca ormanlık alanlara girişler ...
Samsun'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
Samsun'da şarkıcı Elif Buse Doğan konser verdi
YEREL HABERLER Samsun'da şarkıcı Elif Buse Doğan konser verdi
LGS'den tam puan alan Samsunlu Nilsu, İstanbul'a gitmek istiyor
YEREL HABERLER LGS'den tam puan alan Samsunlu Nilsu, İstanbul'a ...
Samsun'da kolu bahçenin demir korkuluğuna saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Samsun'da kolu bahçenin demir korkuluğuna saplanan ...
Ahırda çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan öldü
YEREL HABERLER Ahırda çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan öldü
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu başladı
Çarşamba Belediyesince düzenlenen kurslara katılanlar gösteri sahneledi
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesince düzenlenen kurslara katılanlar ...
Samsunspor, Emre Kılınç´a talip
YEREL HABERLER Samsunspor, Emre Kılınç´a talip
Terme Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Terme Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla ...
Bıçak bileme yaparak ek gelir elde ediyor
YEREL HABERLER Bıçak bileme yaparak ek gelir elde ediyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Samsun'da ahırda çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Samsun'da ahırda çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan ...
Prof. Dr. Şahin: 24 saat boyunca kurban kesilebilir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şahin: 24 saat boyunca kurban kesilebilir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.