48 kişinin yaralandığı tramvay kazasının kayıtları bilirkişide



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, 48 kişinin yaralandığı tramvay kazasında hem idari hem de adli işlemler sürüyor, tüm kayıtlar bilirkişi tarafından inceleniyor.

Canik ilçesinde, 9 Haziran'da, vatmanlığını Engin Yıldırım'ın yaptığı 5512-A numaralı tramvay, arıza nedeniyle duran Gizem Atik yönetimindeki 5509-A numaralı tramvaya arkadan çarptı. Kazada 48 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelerde tedaviye alınan yaralıların tamamı kısa sürede taburcu oldu. Olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma başlatıldı.

İdari tarafta, arıza yapan tramvayın vatmanı Gizem Atik'in olayı, kontrol merkezine bildirip bildirmediği, kontrol merkezinin ise kendilerine iletilen arıza nedeniyle arkadan gelen seferleri uyarıp uyarmadığı inceleniyor.

Tramvayların kara kutu olarak bilinen RSE ve kamera kayıtlarının bulunduğu DVR kayıtlarıyla, telsiz kayıtları dosyalanıp, Samulaş Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğü tarafından bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi raporlarının incelenmesinin ardından, savcılık tarafından soruşturma sürdürülecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-26 15:09:10



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