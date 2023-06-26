Freni patlayan otomobil karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ AYVACIK (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde freni patlayınca sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Erdem G. yönetimindeki 55 AFG 981 plakalı otomobilin arka tekerleğinin patlaması savruldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Haşim B. yönetimindeki 55 AFJ 164 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Çarşamba ve Ayvacık Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Gizem Uçak (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Ayvacık Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-06-26 21:57:56



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