Samsun´da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Bilal Yüksel (40), ağır yaralandı.

Olay, Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Bilal Yüksel, inşaatın ikinci katında çalışırken dengesini kaybederek düştü. Yüksel'in çalışma arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi´ne götürülen Yüksel´in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-06-27 12:31:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.