Okan Kocuk, Samsunspor ile ilk antrenmanına çıktı

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İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Yılport Samsunspor´un Galatasaray´dan transfer ettiği kaleci Okan Kocuk Samsun´a geldi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile görüşen Okan, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yılport Samsunspor´un yeni transferi Okan Kocuk, sezonun hayırlı olması temennisinde bulunurken, yeni bir şehirde yeni bir takımda olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

BAYRAM İZNİ VERİLDİ

Kırmızı-beyazlı ekibe bugün yapılan antrenmanın ardından bayram izin verildi. Kurban Bayramı´nın ilk gününü izin yaparak geçirecek olan futbolcular, bayramın ikinci günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan Samsunspor Kulübü´nde bayramlaşma töreni 29 Haziran Perşembe günü Nuri Asan Tesisleri´nde yapılacak.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-27 15:39:44



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