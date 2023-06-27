Otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı

Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1´i bebek, 5 kişi yaralandı.
Kaza, SamsunSinop kara yolu Bafra ilçesinde meydana geldi. Adem Bahçevancı yönetimindeki 57 AN 075 plakalı otomobil ile Kadir Durgun yönetimindeki 77 DY 823 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Kadir Durgun ile yanındaki 1 yaşındaki Ali Eren Durgun, Nuriye Beyazpınar ve Hatice Beyazpınar ve diğer aracın sürücüsü Adem Bahçevancı yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2023-06-27 17:58:57
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