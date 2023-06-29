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Covid-19 sonrası avesküler nekroz artış gösterdi

DHA

Covid-19 sonrası avesküler nekroz artış gösterdi


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Büyükceran, Covid-19 tedavisi için kullanılan kortizon sonrası 'Avesküler Nekroz' hastalığının artış gösterdiğini ve görülme yaşınının da düştüğünü belirtti. Dr. Büyükceran, 20'li yaşlardaki bazı hastalara ise protez tedavisi uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.
OMÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Büyükceran, kemik dokusunu besleyen kan damarlarının çeşitli nedenlerle hasar görmesi sonucu kemiğin canlılığını yitirmesi olarak bilinen avesküler nekroz hastalığında Covid-19 dönemi sonrasında artış yaşandığını gözlemlediklerini söyledi. Covid-19 tedavilerinde kullanılan kortizonlar sonrasında artışa geçen avesküler nekroz hastalığında yaş aralığının da düştüğünü belirten Dr. Büyükceran, "Hastalığın ilk evreleri istirahatle tedavi edilebiliyorken, ilerleyen evrelerde kök hücre tedavileri, yeniden canlandırma ya da protez tedavisi uygulamak zorunda kalabiliyoruz" dedi
'COVİD SONRASI ARTIŞ OLDU'
Avesküler nekroz hastalığının şiddetini ve ciddiyetini, evreleme sistemi ile belirlediklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Büyükceran, "Hastalık, kemik dokusunu besleyen kan damarlarının çeşitli nedenlerle hasar görmesi sonucu kemiğin beslenmesinde oluşan bozukluklar ve buna bağlı olarak kemiğin canlılığını yitirmesi durumudur. En çok kalça eklemini etkilemekle birlikte, omuz, diz gibi diğer eklemlerimiz de etkilenebilir. Normalde görülme sıklığı yılda 200 bin vaka civarındadır. Ancak Covid-19 sonrası bunun görülme oranı çok fazla arttı. Özellikle Covid-19 döneminde tedavi için verdiğimiz yüksek doz kortizonların bu durumda etkili olduğunu biliyoruz. Öncelik yaşam olduğu için yaşamı korumaya çalıştık. Vatandaşlarımız, kalçanın iç tarafından kasığa doğru yayılan, yürümekle artan ve istirahatle azalan ağrılarla başvurdular. Bu hastalarda yapılan tetkiklerde evreleme sistemi kullanılarak şiddetini belirliyoruz. Evre 1 ve 2'de istirahat ve yükten kurtarmayla hastalarımızın kalça ve eklem bütünlüğünü koruyabiliyoruz ancak ileri evrelerde kök hücre tedavileri, yağ hücrelerinden elde edilen kök hücreleriyle onarımlar, kor dekompresyon dediğimiz yeniden canlandırma işlemleri uygulayabiliyoruz" diye konuştu.
COVİD GEÇİREN VE EKLEM AĞRISI OLAN HASTALARA UYARI
Covid öncesi dönemde hastalığın ileri yaşlarda görüldüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Büyükceran, "Covid öncesinde yaş aralığı ilerideydi. Hastamızın geçirilmiş ya da bilinen bir kronik hastalığı varsa, bildiği bir kortizon kullanımı veya romatolojik bir hastalığı varsa daha erken yaşlarda görebiliyoruz. Ancak bunlar yoksa ve hasta tamamen sağlıklıysa daha ileri yaşlarda görebiliyorduk. Covid bu yaş aralığını gerçekten çok erkene aldı. 20'li yaşlarda avesküler nekroz ile karşılaştığımız hastalarımız da var ayrıca erken yaşlarda protez uygulamak zorunda kaldığımız hastalarımız da oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-06-29 12:19:27

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