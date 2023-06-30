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Çocuklarının tedavisi için boncuk yüzük yapıp satıyor

DHA

Çocuklarının tedavisi için boncuk yüzük yapıp satıyor


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da 2'si hasta 4 çocuğuna bakmak için boncuk yüzük yapıp, sosyal medyadan satan Pakize Mutlu (47), "Benim tek isteğim; çocuklarıma sahip çıksınlar. Çünkü artık iyi değilim. Sesimi duyuramıyorum. Çocuklarımın iyi bir tedaviye ihtiyacı var" dedi.
Sivas'ta 27 yıl önce kaçırılıp, yıllarca F.İ. ile dini nikahla yaşayan Pakize Mutlu, 8 yıl önce çocukları Beyza (24), Belinay Ceren (18), Ülkü Büşra (25) ve Fatih Bozkurt'u (22) da yanına alıp, memleketi Samsun'a yerleşti. Burada yeni bir hayat kurup, hasta çocuklarına bakmaya çalışan Mutlu, boncuklardan yüzük yapıp, sosyal medyadan satıyor.
Kızı Ceren'in beyninde hipofiz tümör olduğunu, Beyza'da da hidrosefali meydana geldiğini belirten Pakize Mutlu, "12 yaşımda babamı kaybettim, annem ile büyüdüm. 3 kardeşiz. Bundan 27 yıl önce benden 20 yaş büyük biri tarafından kaçırıldım. İmam nikahı ile evlendirildim. Bir evdeydim, dışarı çıkamıyordum. Çocuklarım hasta olduğunda dışarı çıkamazdım, eve doktor gelirdi. Bir gün ortadan kayboldu. Benim durumumu bilen çocuklarımın öğretmenleri ve okul müdürü hepsi birlik oldular, bana geldiler. 'Senin için bir miktar para topladık. Buradan çocukların ile memleketine git' dediler. Çocuklarım ile beni otobüse bindirdiler. Samsun'a gelip, yerleştim" dedi.
'ÇOCUKLARIMIN TEDAVİYE İHTİYACI VAR'
Bir süre kendileri için toplanan para ile idare ettiklerini söyleyen Mutlu, "Sonrasında Sosyal Esirgeme Kurumu'nda paraya bağlanmıştı. Yokluk ile savaşıyorduk ama sonradan hastalıklar çıkmaya başladı. Küçük kızım Belinay Ceren'in, beyninde hipofiz tümör olduğu ortaya çıktı. Öncesinde epilepsi teşhisi kondu. Tümörü büyüdü. Gözlerini kaybetmek üzereydi ki; bir hayırsever çocuğumu ameliyat ettirdi. Diğer kızım Beyza ise hidrosefali olduğu ortaya çıktı. Ceren okuldayken sürekli beni arıyorlar. Kriz geçirip, hastaneye kaldırılıyor. Tek erkek çocuğum Fatih, İstanbul'da öğrenim görüyor. Hem çalışıp hem okuyor, kendi kendini geçindirmeye çalışıyor. En büyük kızım Ülkü Büşra'yı da bundan birkaç ay önce teyzeme gönderdim. Benim tek isteğim; çocuklarıma sahip çıksınlar. Çünkü artık iyi değilim. Sesimi duyuramıyorum. Çocuklarımın iyi bir tedaviye ihtiyacı var" dedi.
'DEVLET BÜYÜKLERİMDEN YARDIM İSTİYORUM'
Yaptığı boncuk yüzükleri sosyal medyadan satan Mutlu, "30 bine yakın yüzük var. Bunları satmaya, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Benim de rahatsızlıklarım var. Sol böbreğimde 3 tümör var, sağ bacağımda huzursuz bacak sendromu var. Sol gözüm görmüyor ve sağ gözümü kaybetmek üzereyim, iki kulağımda da işitme cihazı var. Psikiyatri çok ağır ilaçlar verdi, içtiğimde uyuyorum. Hasta çocuklarım var ve uyumamam lazım. Tek yapabildiğim; sosyal medyadan yaptığım yüzükleri satmak. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Başvurmadığım hiçbir merci kalmadı. Tedavi olarak yapabilecek bir şeylerinin olmadığını ancak devletin kurumlarından hastaneye gidip gelerek faydalanabileceğimi söylediler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-06-30 11:55:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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