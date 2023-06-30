Denizde akıntıya kapıldı; 1,5 saat sonra kurtarıldı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un Atakum ilçesinde denize girip, akıntıya kapılarak kaybolan Şükrü Akgönül (18), ekiplerin 1,5 saat süren çalışması ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Akgönül'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahile ailesi ile birlikte gelen Şükrü Akgönül, serinlemek için denize girdi. Akgönül, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Ekipler, 1,5 saat süren çalışma ile Akgönül'ü buldu. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Akgönül'ün durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-06-30 14:04:41
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