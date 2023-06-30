Denizde akıntıya kapıldı; 1,5 saat sonra kurtarıldı (2)

Demir yollarında neden taşlar olur?

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HAYATINI KAYBETTİ

Çorum'dan ailesi ile bayram tatili için geldiği Samsun'da denize girip akıntıya kapılan Şükrü Akgönül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-06-30 17:50:03



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