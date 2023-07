Sandıktaki patron cesedi davasında sanık avukatından 'boğuşma sırasında oldu' savunması

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´da, perde dükkanı olan Ümit Şahin´in (29), 30 bin lira alacaklı olduğu çalışanı Onur Can Kaya (30) tarafından öldürülüp, cesedinin ahşap sandığa konularak boş araziye bırakılmasıyla ilgili davada sanık avukatı Eriç Olgun, "Onur Can Kaya´nın ifadelerinin dışında herhangi bir somut delil yok. Ne yazık ki boğuşma esnasında yapılan ters hareketler sonucunda silah ateş alarak böyle bir sonuç ortaya çıkıyor" dedi. Ümit Şahin´in ailesinin avukatı Sercan Kaymak ise, "Sanığın çelişkilerle dolu ifadeleriyle karşı karşıyayız. Maktulün beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak derecede, özellikle uyku halinde öldürüldüğünü iddia ediyoruz" dedi.

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta, 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya'ya 30 bin lira borç verdi, bir süre sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle, Kaya'nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Can Kaya, Şahin'in arkasına geçip başına tabancayla ateş etti, ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı. Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.

Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık'ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı Onur Can Kaya'nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri gözetlerken yakalanıp gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Kaya hakkında 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma veya bulundurma' ve 'İş yerinde silahla yağma' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

`MERMİNİN GİRİŞ AÇISI VE ATEŞ ETTİĞİ YAKINLIĞA DİKKAT ÇEKTİK´

Samsun 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde `Kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Onur Can Kaya´nın en ufak bir indirim almadan cezalandırılmasını istediklerini söyleyen Şahin ailesinin avukatı Sercan Kaymak, "Biz yargılamanın başından itibaren adli tıp raporunda da belirtildiği üzere merminin giriş açısı ve sanığın ateş ettiği yakınlığa dikkat çektik. Kan lekelerinin herhangi bir geniş alana yayılma yoktu. Burada maktulün yatar pozisyonda veya çekyatta köşeye oturur pozisyonda olmuş olabileceği ihtimaline yoğunlaştık. Özellikle sanığın ilk ifadelerine çok dikkat ettik. İlk ifadesinde sinirlenip, öldürdüğünü iddia ederken, daha sonra boğuşma sebebiyle silahın patladığını söyledi. Açıkça çelişkilerle dolu ifadelerle karşı karşıyayız. Biz maktulün beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak derecede, özellikle uyku halinde olduğunu iddia ediyoruz. Sabah saat 06.00´da gerçekleştiğini iddia ediyor. O saatte kimsenin kalkıp, kavgaya tutuşma ihtimalinin olduğunu düşünmüyoruz. Sanık yargılamanın ilk aşamasında 30 bin lira borç aldığını söylemekteyken, duruşmada ise 15 bin lira borç aldığını dile getiriyor. Özellikle sanık, senetle ilgili emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde silah zoruyla imzalatıldığına dair en ufak bir söylemde bulunmuyor. Duruşmada ise silah zoruyla imzalatıldığını söyledi. Heyetimiz de bu çelişkilerle ilgili sanığın aleyhinde bir değerlendirme yapacaktır. Biz sanığın en ufak dahi bir indirim bile almadan cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. İndirim almaya yönelik beyanlarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

`SAĞINI BEYANLARI AKSİNE DEĞERLENDİRİLEMEZ´

Onur Can Kaya´nın avukatı Eriç Olgun ise "Olay anına ilişkin sanık Onur Can Kaya´nın ifadelerinin dışında herhangi bir somut delil bulunmamakta. Dolayısıyla karşı tarafın duruşma esnasında veya dosya kapsamında öne sürmüş olduğu iddiaları somut ve yeterli bir şekilde destekleyecek delil yok. Dosya kapsamında delil olarak nitelendirilen en destekleyici şey tabii ki de sanığın beyanları. Sanık, olayın üstünden çok zaman geçmesine rağmen ilk aşamada da şu anki aşamada da verdiği ifadelerde samimidir. Olayda herhangi bir kastının bulunmadığını silahı aldığını kabul ettiğini ancak bu silahı almasındaki maksadın öldürmek değil, kendini korumak maksadıyla korkutmak olduğunu beyan ediyor. Ne yazık ki boğuşma esnasında yapılan ters hareketler sonucunda silah ateş alarak böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Olayın sonucu dahil her şeyi açık bir şekilde kabul eden şahsın bu şekilde ifade vererek işin içinden sıyrılmaya çalışmasını düşünmek biraz saçma olur. Birlikte uyuşturucu kullandıklarına kadar her şeyi kabul ederek beyanda bulunmuştur. Bunun sonucunda, `Ben öldürdüm ama benim kastım yoktur´ diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışması zaten saçma olacaktır. Olayda görgüye dayalı tanık veya görüntü, ses kaydı ve şahit olmaması da sanığın beyanları aksi yönde olabilecek şekilde değerlendirilmesi için yeterli değildir" dedi. Sanık Onur Can Kaya 28 Eylü'de ikinci kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-01 13:02:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.