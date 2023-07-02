Canlı yayın aracı, beton direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA, (Samsun), (DHA)-SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, yo kenarındaki beton elektrik direğine çarpan canlı yayın aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Ordu'da çekim yaptıktan sonra Sinop'a giden bir firmaya ait 34 KA 8854 plakalı canlı yayın aracı, sürücüsü Ahmet Ali Çelenk'in kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada araçtaki Saliha Adıgüzel ile Furkan Akbulut hayatını kaybetti, Mustafa Gürler de yaralandı. Gürler, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-07-02 10:26:04



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