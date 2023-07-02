Canlı yayın aracı, beton direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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CENAZELER, ORDU'YA GÖNDERİLECEK

Samsun'un Çarşamba ilçesinde canlı yayın aracının elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden Saliha Adıgüzel (36) ile Furkan Akbulut'un (19) cenazeleri, otopsi işlemleri sonrası memleketleri Ordu'ya gönderilecek.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Emre ÖNCEL

2023-07-02 11:27:24



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