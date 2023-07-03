Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

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Emre ŞAHİNOL/BAFRA,(SAMSUN), (DHA) SAMSUN'un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Emirhan Bircan (18), Davut Bircan (24) ve Mustafa Akyol (37) hayatını kaybetti, 2 sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde meydana geldi. Yasin Bircan'ın (20) kullandığı 55 JZ 826 plakalı otomobil ile Ertuğrul E. (25) yönetimindeki 55 ACT 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Emirhan Bircan, Davut Bircan ve Mustafa Akyol hayatını kaybetti, 2 sürücü ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-07-03 09:08:46



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