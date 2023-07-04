Bandırma Gemi Müzesi'ni bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Gemi Müzesi'ni bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti

DHA

Bandırma Gemi Müzesi'ni bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 18 silah arkadaşı ile birlikte yola çıktığı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
'İLK 6 AYDA 125 BİN ZİYARETÇİ'
Müze Sorumlusu ve Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak, "Samsun'daki müzeler içerisinde, Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi en fazla ilgi gören yerlerden biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri, kıyafetleri, o döneme ait eser ve fotoğrafların da yer aldığı müze özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.  9 günlük bayram tatilinde bir yoğunluk bekliyorduk ve bunu da gördük. Bayram tatili boyunca müzemiz vatandaşlarımızın ziyaretine açık tutuldu. Bu sürede yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan müzeleri, 2023 yılının ilk 6 aylık süre zarfında yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. 125 bin kişi ise Bandırma Gemi Müzesi'ni gezdi" diye konuştu. 
ATATÜRK'ÜN BEYLİK TABANCASI SERGİLENİYOR
Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor. Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.
ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI 14 KİTAP BULUNUYOR
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor. Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında, tefriş salonu olarak isimlendirilen kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katibi temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümündeki Kaptan Köşkü'nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser yer alıyor.
35 BİN METREKARE ALANA SAHİP
Ön güvertede yer alan ve 1 kamara olarak düzenlenen Atatürk'ün Savarona Yatı'ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada, ceviz ağacından üretilmiş 1900'lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı'nda kaybettiğimiz 1200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-07-04 10:51:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı ...
Samsun'da cip ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da cip ve hafif ticari aracın çarpışması ...
Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı ...
Samsun'da motosikletin çarptığı 81 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da motosikletin çarptığı 81 yaşındaki bisiklet ...
Samsun'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki bisiklet ...
Çarşamba’da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba’da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ...
Samsun'da çeltik tarlasında rahatsızlanan çiftçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Samsun'da çeltik tarlasında rahatsızlanan çiftçi ...
Kamyonetin altında kalan kadın forklift yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Kamyonetin altında kalan kadın forklift yardımıyla ...
Havza 'Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı' bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Havza 'Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan ...
Havza Ziraat Odası Başkanı Genç’ten randevu uyarısı
YEREL HABERLER Havza Ziraat Odası Başkanı Genç’ten randevu uyarısı
Samsun'da traktörün altında kalan genç yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da traktörün altında kalan genç yaralandı
GÜNCELLEME - Samsun'da babasını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da babasını silahla vurarak ...
Samsun’da tarlasını ilaçlarken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
YEREL HABERLER Samsun’da tarlasını ilaçlarken fenalaşan kişi ...
GÜNCELLEME - Samsun’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun’da iki aile arasında çıkan ...
Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi ...
Samsunspor´da 20 futbolcu kampa dahil edilmedi
YEREL HABERLER Samsunspor´da 20 futbolcu kampa dahil edilmedi
Samsun'da Sümbül Konağı inşaatının yüzde 57’si tamamlandı
YEREL HABERLER Samsun'da Sümbül Konağı inşaatının yüzde 57’si ...
Samsunspor'un Erzurum kampı kadrosu belli oldu
YEREL HABERLER Samsunspor'un Erzurum kampı kadrosu belli oldu
Görüntü yönetmeni ile kameramanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Görüntü yönetmeni ile kameramanın öldüğü kazada ...
Tıp mezunu otobüs şoförü cinayeti, kamerada
YEREL HABERLER Tıp mezunu otobüs şoförü cinayeti, kamerada
Eşini taciz ettiği iddiasıyla babasını öldürüp, evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Eşini taciz ettiği iddiasıyla babasını öldürüp, evi ...
Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ...
Samsun'da babasını silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da babasını silahla vurarak öldüren şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.