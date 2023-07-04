Sokakta yürürken tabancayla başından vuruldu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla başından ve dizinden vurulan Burak Kasap (30), ağır yaralandı.

Olay, Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi´nde meydana geldi. Saat 07.00 sıralarında Burak Kasap, Melikşah Sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancayla ateş etmesiyle başından ve dizinden yaralandı. Silah seslerini duyup pencereden bakan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Kasap, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burak Kasap'ın durumunun ağır olduğu bildirilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-04 12:59:59



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