Babasını, eşini taciz iddiasıyla öldüren şüpheli tutuklandı

Emre ŞAHİNOL/BAFRA, (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Alaçam ilçesinde,
eşini tacizle suçladığı babası Yaşar Ak'ı (47) tüfekle vurarak öldüren Doğukan Ak (23), tutuklandı.
Olay, Samsun´un Alaçam ilçesine bağlı Gökçeboğaz Mahallesi´nde gece meydana geldi. Doğukan Ak, boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak'ı (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü. Babaannesi Safinaz Doğan´ı (68) da tüfeğin kabzası ile yaraladıktan sonra evi yakan Ak, otomobil gasbederek olay yerinden kaçtı. Jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Doğukan Ak, Alaçam Adliyesi´ne sevk edildi. Ak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam Emre ŞAHİNOL
2023-07-04 14:39:26
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