Sokakta yürürken tabancayla başından vuruldu (2)

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'un Canik ilçesinde bu sabah başından ve dizinden tabancayla vurularak ağır yaralanan Burak Kasap (30), kaldırıldığı özel hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın şüphelisinin kimliğini belirledi. Burak Kasap'ı öldürdüğü iddia edilen Ebubekir K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-04 16:02:14



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