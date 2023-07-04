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Eski rektör Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, diplomasını yeni rektörden aldı

DHA

Eski rektör Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, diplomasını yeni rektörden aldı


İbrahim CANBULAT/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç (64), Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bilgiç, mezuniyet belgesini mevcut Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın elinden aldı.
OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü içerisinde yer alan Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2022-2023 dönemi mezunları diplomalarını aldı. Mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ak, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya ve akademisyenler ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.
Prof. Dr. Yavuz Ünal'dan önceki Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de Hukuk Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler arasında yer aldı. 1981 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Bilgiç, doktorasını da bu üniversitede tamamladıktan sonra 1987 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine geçiş yaptı. 1997 yılında profesör olarak OMÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda çalışmaya başlayan Sait Bilgiç, 2016-2020 yılları arasında OMÜ Rektörlüğü görevinde bulundu. Görevini de mevcut Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a devretti.
MEZUNİYET BELGESİNİ HALEFİ REKTÖR YAVUZ'UN ELİNDEN ALDI
Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Bilgiç, 64 yaşında hukuk fakültesini bitirerek mezuniyet heyecanı yaşadı. Bilgiç, bugün düzenlenen törenle mezuniyet belgesini halefi Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın elinden aldı. 32 yıl aradan sonra yeniden fakülte bitiren Bilgiç, öğretim üyesi olduğu üniversiteden mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Evli ve 3 çocuk babası Prof. Dr. Bilgiç, ÖSYM yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 23'ü uluslararası olmak üzere 60'ın üzerinde makalesi bulunan Bilgiç, iki kitapta da çeviri kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ağustos 2016'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne atanan Bilgiç, bu görevini Ağustos 2020'ye kadar sürdürdükten sonra görevini Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a devretti. (DHA) DHA-Eğitim Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-07-04 18:44:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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