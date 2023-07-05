Ehliyetsiz sürücü, motosikletle yaya ve otomobile çarptı: 3 yaralı

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Emre ŞAHİNOL/BAFRA, (Samsun), (DHA)SAMSUN´UN Bafra ilçesinde ehliyetsiz sürücü S.K.'nin (16) kullandığı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçen H.N.Y.'ye (13) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre S.K.'nin kullandığı 55 JT 063 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçen H.N.Y. isimli kız çocuğuna çarptı. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet, yol kenarındaki otomobile çarparak durdu. Yere savrulan S.K., arkasında bulunan E.A. (15) ve H.N.Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-07-05 16:50:10



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