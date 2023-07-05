3 yıl önce öldürülen ağabeylerinin cinayet şüphelisini tabanca ile vuran 2 kardeş tutuklandı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 3 yıl önce öldürülen Orhan Erdoğan´ın (19) kardeşleri Mertcan (18) ve Emirhan Erdoğan (20), olaydan sonra cinayet şüphelisi olarak tutuklanan ve yakın zamanda cezaevinden çıkan Ali Gültekin'i (20) tabanca ile başından vurdu. Ağır yaralanan Gültekin tedaviye alınırken, Erdoğan kardeşler tutuklandı.

Olay, dün akşam Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi´nde meydana geldi. Mertcan ve Emirhan Erdoğan, 3 yıl önce ağabeyleri Orhan Erdoğan´ın tabancayla vurulması olayında şüpheli olarak tutuklanan ve yakın zamanda cezaevinden çıkan Ali Gültekin ile yolda karşılaştı. Erdoğan kardeşler, yanlarında bulunan K.Ç. (21), B.K. (25) ve H.K. (28) ile birlikte Gültekin'in yanına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Mertcan Erdoğan, belindeki tabancayı çıkartıp, Ali Gültekin´i başından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Ali Gültekin´in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mertcan ve Emirhan Erdoğan kardeşler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, K.Ç., B.K. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-05 21:37:18



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