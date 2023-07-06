Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 2 tutuklama

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 18:57
        Samsun'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 2 tutuklama

        Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, asker eğlencesinde yaklaşık 20 kişinin karıştığı bıçak ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan Ç. (23) karnından, Erdem İ. (27) ise bacağından bıçaklandı. Ağır yaralanan Serkan Ç. arkadaşları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülürken, Erdem İ. ise kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi´ne gitti.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Serkan Ç.´yi bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can Atmaca (23) ve Orhan Başaran'ı (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Can Atmaca ve Orhan Başaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-06 18:56:18

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Annesini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı
        Annesini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı
        Samsun'da DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı
        Samsun'da DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı
        Yüksel Yıldırım, Fransa'da kulüp satın aldı
        Yüksel Yıldırım, Fransa'da kulüp satın aldı
        3 yıl önce öldürülen ağabeylerinin cinayet şüphelisini tabanca ile vuran 2 kardeş tutuklandı
        3 yıl önce öldürülen ağabeylerinin cinayet şüphelisini tabanca ile vuran 2 kardeş tutuklandı
        Samsunspor´da ayrılık
        Samsunspor´da ayrılık
        Ehliyetsiz sürücü, motosikletle yaya ve otomobile çarptı: 3 yaralı
        Ehliyetsiz sürücü, motosikletle yaya ve otomobile çarptı: 3 yaralı