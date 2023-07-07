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        Samsun'da 9 DEAŞ şüphelisi yurt dışı yasağı ile serbest

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:48
        Samsun'da 9 DEAŞ şüphelisi yurt dışı yasağı ile serbest

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce örgüt içerisinde faaliyet gösteren Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-07 15:47:38

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