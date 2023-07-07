Yılyak Samsunspor´da transfer harekatı

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA)Yılyak Samsunspor Basketbol iç transferde menajer Emre Ekim, başantrenör İlker Salman, oyuncular Mert Ali Sert, Göktuğ Baş ile yeniden sözleşme imzaladı. Dış transferde de Muhammed Doğan Şenli ve Arda Berk Kaya ile anlaştı.

Yılyak Samsunspor Basketbol, 2023-2024 sezonu için transfere start verdi. Samsunspor Kulübü Derneği´nin yeni yönetiminin belirlenmesinin ardından ilk olarak genel menajer Emre Ekim ile masaya oturuldu. Üç sezondur şubeyi yöneten Emre Ekim, yeni sezonda da kendisine önerilen teklifi kabul etti. Ekim, genel menajer olarak görev yapacak.

BAŞANTRENÖR İLKER SALMAN DEVAM EDİYOR

Emre Ekim´in hemen ardından başantrenör İlker Salman ile görüşüldü. Şartlarda anlaşma sağlanınca yeni sezonda da takımı Salman´ın çalıştıracağı kamuoyuna duyuruldu.

BAŞKAN VEKİLİ USLU KOORDİNE EDİYOR

Hemen ardından Samsunspor Başkan Vekili Arzu Uslu, anlaşma sağlanan genel menajer Emre Ekim ve başantrenör İlker Salman ile yeni sezon kadro planlaması için toplantı yaptı. İç transferde kalacak ve gidecek oyuncularla, dış transferde kadroya katılması düşünülen oyuncular masaya yatırıldı.

Transferde çalışmalarına da devam eden Karadeniz ekibi, ilk olarak iç transferde takım kaptanı Mert Ali Sert ve Göktuğ Baş ile anlaştı. 2023-2024 sezonunda takım kadrosunda yer almayacak olan Doğukan Şanlı ve Abdoulaye Gueye ile yollar ayrıldı.

Öte yandan dış transfer çalışmalarını da sürdüren kırmızı-beyazlılar, Merkezefendi Belediyespor´dan Muhammed Doğan Şenli ve TED Ankara Kolejliler´den Arda Berk Kaya ile anlaştı.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-07-07 20:13:46