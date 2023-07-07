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        Denizde boğulma tehlikesi geçirip 1 saat yüzeyde kalmayı başaran 3 genci polis kurtardı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 21:18
        Denizde boğulma tehlikesi geçirip 1 saat yüzeyde kalmayı başaran 3 genci polis kurtardı

        Mehmet Emin COŞKUNDERE/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde denize girip boğulma tehlikesi geçiren ve 1 saat boyunca su yüzeyinde kalmayı başaran 3 genç deniz polisi tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğleden sonra Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Hazal T. (14), Özgür Ç. (19) ve Eylül K. (16), serinlemek için denize girdi. Üç genç, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Gençler su üzerinde kalmak için verdikleri 1 saatlik mücadelenin ardından, ekipler tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. 3 genç, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

        2023-07-07 21:17:26

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