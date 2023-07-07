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        Marius Mouandilmadji, Samsunspor´da

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 23:15
        Marius Mouandilmadji, Samsunspor´da

        İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA)Yılport Samsunspor, Belçika´nın RFC Seraing takımından santrfor Marius Mouandilmadji´yi transfer etti.

        Samsunspor, Belçika´nın RFC Seraing takımından Marius Mouandilmadji´yi transfer ettiğini duyurdu. İstanbul´a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Mouandilmadji ile üç yıllık sözleşme imzalandı.

        27 MAÇ OYNADI 11 GOL ATTI

        Forvet olarak görev yapan Çad´lı oyuncu, geçen sezon 27 maça çıktı. Bu maçların 24´ünde ilk 11 olarak sahaya çıktı. Marius Mouandilmadji geçen sezon 11 gole imza attı. 

        DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-07-07 23:14:39

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