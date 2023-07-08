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        Otomobil, yol kenarındaki 2 traktöre çarptı; sürücü yaralı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 15:06
        Otomobil, yol kenarındaki 2 traktöre çarptı; sürücü yaralı

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde, Mehmet Seldüz'ün (64) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki 2 traktöre çarptı. Yaralanan Seldüz, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, ilçenin Sarıışık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Seldüz'ün idaresindeki 55 DS 103 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesişye yol kenarında park halinde bulunan 55 H 1769 ve 60 ACT 093 plakalı 2 traktöre çaptı. Otomobil içinde sıkışan Seldüz, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seldüz, itfaiye ekiplerince otomobil içerisinden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-08 15:05:58

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