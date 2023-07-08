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        Kar maskesiyle tüfekli saldırı: 3 yaralı, 1 tutuklama

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 15:49
        Kar maskesiyle tüfekli saldırı: 3 yaralı, 1 tutuklama

        Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, Emirhan Kaya (22), Batuhan P. (18) ve Gürkan Celal Ç. (21) kar maskesi takıp, husumetlileri Uğur B.'ye (21) saldırdı. Pompalı tüfekle ateş edip Uğur B.'yi ayak bileğinden, yanındaki Özge Ö. (19) ile Ahmet Ç.'yi (21) de sırt ve belinden yaralayan Emirhan Kaya, tutuklandı.

        Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde, 2 Temmuz gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Kaya, Batuhan P. ve Gürkan Celal Ç. husumetli oldukları Uğur B.'nin, nerede olduğunu önceden öğrenip yanına gitti. Kar maskesi takan 3 arkadaştan Kaya, pompalı tüfekle, Uğur B.'yi ayak bileğinden, o sırada yanında olan Özge Ö. ve Ahmet Ç.'yi ise sırtından ve belinden yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

        Cinayet bürosu ekipleri, olayla ilgili araştırmalarında, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkıp tespit ettikleri kar maskeli 3 kişiyi, dün yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emirhan Kaya çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, Batuhan P. ve Gürkan Celal Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-08 15:48:26

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