Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Tango için eş arıyorum

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım taraftarlara seslenerek, "Müzik çalıyor, başkan takımı kurmuş, tango yapmak istiyor, taraftar bize eş olsun. Birlikte dans edelim, tango yapalım" dedi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor´un çocukluk aşkı olduğunu, şu ana kadar kulüp için 65 milyon euro harcadığını, bu sezon da 15 milyon euro harcayacağını söyledi. Başkan Yüksel Yıldırım, "Bu renklere gönül vermişim. Samsunspor çocukluk aşkım. İmkanım var, geri dönmeyeceğini bile bile bu parayı harcıyorum" diye konuştu.

"BAŞKANLIĞIMDA KİMSEDEN PARA İSTEMEDİM"

Yılport Samsunspor´u TFF 2'nci Lig´den Süper Lig´e getirdiğini ifade eden Başkan Yıldırım, siyasetçilerden, şehirden, taraftarlardan para istemediğini hatırlattı. Yıldırım, "Ne yapıyorsam beni Yüksel Yıldırım yapan Samsun için yapıyorum. Gönül verdiğim Samsunspor için yapıyorum. Yarın ölüp gideceğim" ifadelerini kullandı.

"GİT KOMBİNE AL, FORMA AL, BENİ MUTLU ET"

Taraftarlardan takıma sahip çıkmalarını isteyen Yıldırım şunları söyledi:

"Kulüp taraftarın. Sahip çıkın. Sahip çıkmazsan kulübün sahibi olarak ben ne dersem o olur. Git, kombine al. Git, forma al. Sen bunları alırsan beni dünyanın en mutlu insanı yaparsın. Almazsan üzülürüm ama dünyanın sonu değil. Yoluma devam ederim. Yeni nesil 11 yıl şampiyonluk görmemişti. 5 yılda futbolda TFF 2'nci Lig ve TFF 1'inci Lig, basketbolda TBL şampiyonluğu elde ettik. 6-15 yaş aralığındaki çocuklar Yüksel Yıldırım döneminde şampiyonluk görüyorlar. Bu devam etsin istiyorlarsa yanımda olsunlar. Müzik çalar ve siz tango yapmak istersiniz. Ama tek başınıza yapamazsınız size bir eş lazım. Müzik çalıyor. Başkan, takımı kurmuş, taraftar eş olsun. Dans edelim, tango yapalım. Günde iki paket sigara içen insanlardan 15 günde bir defa 125 TL verip bilet almalarını istiyorum."

Yüksel Yıldırım, ilerleyen sezonlarda Samsun´da, 19 Mayıs Stadı´nın koltuk kapasitesinin büyük bölümünü kombine satacak kültürün yerleşeceğine inandığını ifade etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-07-08 15:55:59