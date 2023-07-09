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        Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın ölü bulundu

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 11:05
        Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın ölü bulundu

        Ersin DEMİR/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45), cansız bedenine ulaşıldı.

        Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası Abdal Deresi taştı. Odun toplamak için dışarı çıkan engelli Türkan Yılmaz da sel sularına kapıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler, saat 08.00 sıralarında Yılmaz'ın 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Ersin DEMİR

        2023-07-09 11:04:27

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