Samsunspor, Marc Bola'yı kadrosuna kattı

İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Samsunspor, İngiliz sol bek Marc Bola ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, sol bek mevkiine İngiltere'nin Middlesbrough kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Marc Bola'yı transfer etti. İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde yapılan imza töreni kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Middlesbrough FC forması giyen İngiliz defans oyuncusu Marc Bola ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-07-09 20:13:36