Denizde boğulma tehlikesi geçiren Baran, yaşama tutunamadı

Emre ŞAHİNOL/BAFRA(Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde denizde kaybolup, boğulma tehlikesi geçiren Baran Özcan (18), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dereköy mevkisinde 2 Temmuz'da serinlemek için denize giren Baran Özcan, bir anda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile denizden çıkarılan Özcan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Özcan, bu sabah hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-07-10 11:26:05