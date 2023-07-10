Kına gecesinde 3 kişiyi yaralayan maganda, adli kontrolle serbest

Emre ÖNCEL/ASARCIK (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Asarcık ilçesinde düzenlenen kına gecesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu biri çocuk 3 kişiyi yaralayan Arifcan O. (28) çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, 8 Temmuz akşamı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arifcan O. (28) katıldığı kına gecesinde av tüfeği ile havaya ateş etmek istedi. Bu sırada tüfek tutukluk yaptı. Tüfekle uğraştığı sırada içerisindeki ses fişeğinin patlaması sonucu Osman O. (35), Ufuk K. (27) ve Ergin H. (12) yaralandı. Yaralılar, önce Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından jandarmanın gözaltına aldığı şüpheli Arifcan O., bu sabah adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-07-10 12:21:55