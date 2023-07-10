Samsun'da sağanak; heyelan ve su baskınları yaşandı

Emre ÖNCEL/SAMSUN (DHA)-SAMSUN'da etkili olan sağanakta 2 ilçede su baskınları meydana geldi. Bir cami ile ev ve iş yerleri suyla doldu, bazı noktalarda da heyelan oluştu.

Kentte dün akşam başlayıp, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde su baskınlarına yol açtı. Yoğun yağış nedeniyle Muşta Merkez Camisi ile ev ve iş yerlerini su bastı. Tekkeköy ilçesinde de bazı noktalarda taşkınlar yaşandı, toprak kaymaları meydana geldi. 2 bölgede de belediye ekipleri, çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-07-10 16:08:38