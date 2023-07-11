Samsun´da aranan 15 kişi yakalandı
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi tespit edip, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9´u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-07-11 11:15:25