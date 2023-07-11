Sağanak nedeniyle biriken su, okul bahçesinin duvarını yıktı
Mehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sağanak sonrası biriken su, okulun bahçesini çevreleyen duvarı yıktı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'ndeki Çayvar İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesi, dün kentte etkili olan sağanak nedeniyle suyla doldu. Okul bahçesinin duvarı, biriken suyun etkisiyle yıkıldı. Bahçedeki su, duvarın yıkılmasıyla yola taştı. Yıkılan duvar, yol kenarındaki elektrik direğine de zarar verdi. Duvarın yıkılma anı, bölgedeki binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-07-11 17:22:53