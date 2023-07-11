Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Nurettin E.'nin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Adapark mevkisinde meydana geldi. Nurettin E. idaresindeki 55 BV 971 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-07-11 21:09:31