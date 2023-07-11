Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Rick van Drongelen Samsunspor'da

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 23:02
        Rick van Drongelen Samsunspor'da

        İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Samsunspor, Almanya Bundesliga ekibi FC Union Berlin'de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna kattı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Union Berlin forması giyen Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.

        İstanbul'daki imza töreninde Samsunspor Başkan'ı Yüksel Yıldırım da yer aldı. Hollandalı stoper yarın takımın Erzurum kampına katılacak. 

        DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-07-11 23:01:35

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı
        Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı
        Sağanak nedeniyle biriken su, okul bahçesinin duvarını yıktı
        Sağanak nedeniyle biriken su, okul bahçesinin duvarını yıktı
        Samsun´da aranan 15 kişi yakalandı
        Samsun´da aranan 15 kişi yakalandı
        Samsun'da sağanak; heyelan ve su baskınları yaşandı
        Samsun'da sağanak; heyelan ve su baskınları yaşandı
        Silah sesini duyup balkona çıkan kadın vuruldu
        Silah sesini duyup balkona çıkan kadın vuruldu
        Samsunspor Başkan Vekili Arzu Uslu: Hatay´a basketbol sahası yaptırdık
        Samsunspor Başkan Vekili Arzu Uslu: Hatay´a basketbol sahası yaptırdık