Rick van Drongelen Samsunspor'da

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA) Samsunspor, Almanya Bundesliga ekibi FC Union Berlin'de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Union Berlin forması giyen Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'daki imza töreninde Samsunspor Başkan'ı Yüksel Yıldırım da yer aldı. Hollandalı stoper yarın takımın Erzurum kampına katılacak.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-07-11 23:01:35