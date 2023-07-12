Samsunspor Nanu'yu renklerine bağladı
İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Samsunspor, Gineli sağ bek Nanu ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Başkan Yüksel Yıldırım'ın İstanbul'daki ofisinde Porto forması giyen Gineli sağ bek Nanu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor daha önce de Belçika´nın RFC Seraing takımından santrfor Marius Mauandilmadji, sol bek mevkiine İngiltere'nin Middlesbrough kulübünde forma giyen Marc Bola ve Almanya Bundesliga ekibi FC Union Berlin'de forma giyen stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna katmıştı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-07-12 10:05:43