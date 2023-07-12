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        Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliye gözaltı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 13:18
        Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheliye gözaltı

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da üst aramasından uyuşturucu çıkan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Tekkeköy ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri S.K.'nin üzerinde arama yaptı. Üst aramasında; 26,16 gram sentetik kannabionid ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi. İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde de polis, durdurdukları S.H.K., N.G. ve F.A.'nın üst aramasını yaptı; 154 adet ecstasy hap ile 1 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-12 13:17:48

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