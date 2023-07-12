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        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 16:05
        Komşusu ve oğlunu yaralayan 81 yaşındaki şüpheliye ev hapsi

        Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Salim K. (81), tartıştığı komşusu Kenan Ö. (59) ile oğlu Şahin Ö.'yü (31) bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, ev hapsine çarptırıldı.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Salim K. ile daha önce husumet yaşadığı komşusu Kenan Ö. (59) tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Salim K., Kenan Ö.'yi bıçakla omzundan yaraladı. Bu sırada kavgayı görüp, ayırmak isteyen Kenan Ö.'nün oğlu Şahin Ö. (31) de bıçaklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ile oğlu, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Salim K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Salim K., ev hapsine çarptırıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

        2023-07-12 16:04:04

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