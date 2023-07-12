1 kilo 55 gram kokain ve uyuşturucu haplarla yakalandı

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesindeki 2 adreste 1 kilo 55 gram kokain, 855 adet ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirild, gözaltına alınan E.D. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Atakum ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 55 gram kokain, 855 adet ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-12 17:33:14