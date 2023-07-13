Samsun'da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Samsun merkez ile Ayvacık ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda örgüt lideri ve yöneticisinin de içinde olduğu 19 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 392 tabanca mermisi, 4 boş kovan, 50 kurusıkı tabanca mermisi, 13 şarjör, 8 senet ve 562 sentetik hap ele geçirildi. 19 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16 şüpheli de örgüt lideriyle birlikte bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-13 10:58:50