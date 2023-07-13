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        Samsun'da, otomobille çarpışan motosikletli öldü

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 22:24
        Samsun'da, otomobille çarpışan motosikletli öldü

        Necmi SARIBAŞ/ YAKAKENT (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şenol Cevahir, yaşamını yitirdi. 

        Kaza, akşam saatlerinde Yakakent ilçesi, SamsunSinop karayolu üzerinde meydana geldi. Aydın S. yönetimindeki DO 311 GU yabancı plakalı otomobil, Cebeci Kavşağında Şenol Cevahir'in kullandığı 55 TL 949 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Cevahir ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Cevahir, Bafra Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Şenol Cevahir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Otomobilin sürücüsü Aydın S. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Necmi SARIBAŞ

        2023-07-13 22:23:18

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