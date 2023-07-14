Samsun'da, silahlı suç örgütü lideri ve 3 kişiye ev hapsi cezası

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden çete lideri A.K.'nin de aralarında olduğu 4 kişiye ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Samsun merkez ile Ayvacık ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, örgüt lideri A.K. ve yöneticilerinin de içinde olduğu 19 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 392 tabanca mermisi, 4 boş kovan, 50 kurusıkı tabanca mermisi, 13 şarjör, 8 senet ve 562 sentetik hap ele geçirildi.

19 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16 şüpheli ise dün geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Suç örgütü lideri A.K. ile birlikte 3 kişiye ev hapsi cezası verildi, 10 kişi ise çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı suçtan tutuklu bulunan 2 kişinin ise tutukluluğuna devam kararı verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-07-14 10:38:32