Prof. Dr. Duman: Örgütle mücadele sistematik şekilde devam ettirilmeli

İbrahim CANBULAT/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen 'FETÖ'nün Tarihsel Kodları' temalı söyleşide konuşan Prof. Dr. Önder Duman, "FETÖ, kolay mücadele edilebilecek bir örgüt değildir ve örgütle mücadele sistematik şekilde devam ettirilmelidir" dedi.

Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında OMÜ'de 'FETÖ'nün Tarihsel Kodları' temalı söyleşi yapıldı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşiye Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Şener Şentürk ve Doç. Dr. Gökhan Demir, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Söyleşide konuşan OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemize yapılan hain darbe girişimine karşılık olarak; milletimizin ve devletimizin omuz omuza verip girdiği mücadelenin zaferle sonuçlanmasının üzerinden tam 7 yıl geçti. Türkiye'de örnek olan bu direniş mücadelesi, hafızalardan silinmemelidir. Kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi milletimiz unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye'de, 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) istihbarat örgütü mü, misyonerlik faaliyeti yürüten bir örgüt mü, terör örgütü mü, yoksa hepsi birden mi?' sorularının tartışıldığını söyleyen Prof. Dr. Duman, Fetullah Gülen'in 1966'da İzmir merkez vaizliğine atanmasıyla, örgütün ilk yapılanmasının oluştuğunu belirterek, "Bu dönemde örgüt faaliyetlerini daha çok öğrenci ve genç kesim üzerine yöneltmiş, özellikle dar gelirli ailelere mensup yetenekli gençleri, bünyesindeki ışık evlerinde kendi ideolojisi doğrultusunda yetiştirmiştir. 1970'li yıllardaki Türk siyasetinde var olan kaos dönemini Fetullahçı Terör örgütü çok iyi kullanmıştır. Sokaklarda sağ-sol çatışması, mezhep çatışmaları, etnik, demografik sürtüşmeler yaşanırken, bu örgüt çatışmaların dışında kalmaya özen göstermiş ve bu aşamalarda kendi birimlerini, çatışmaların olmadığı güvenli limanlar olarak sunmuştur" diye konuştu.

İSTİHBARAT TOPLAMA, KUMPAS, SORU ÇALMA

Küreselleşmeyle birlikte örgütün popülerliğinin arttığını, kurdukları medya organları, televizyon şirketleriyle algı yönetimi çalışmalarına başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Duman, "Bu dönemde örgüt lideri, dönemin güçlü şahsiyetleriyle girdiği ilişkilerle gücünü hissettirmeye başlamıştır. Örgütün 1990'lı yıllardaki önemli bir başka faaliyeti de 24 Ekim 1996 yılında Bank Asya'nın kurulmasıdır. 1990'lı yılların başları, örgütün bürokrasi içine sızdırdığı mensupları eliyle sistematik bir şekilde devletin bilgilerini çalarak kendi örgütsel çıkarları ve hedefleri için kullanmaya başladığı dönemdir. Bu tarihten itibaren istihbarat toplama, fotoğraflama, bilgi, belge edinme, kumpas, soru çalma, iftira, itibarsızlaştırma suikastları başlamıştır" dedi.

'15 TEMMUZ SONRASI İYİ TAKİP EDİLMELİ'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Protestan misyonerlik örgütlerinden biri olan Amerikan Board'a benzeyen yönlerini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Önder Duman, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Fakirliği, çaresizliği ve inançları kullanan Amerikan Board ve FETÖ bugün halen tam olarak anlaşılamamış, hareket tarzları tam manasıyla çözülememiştir. Ancak her 2 örgüt çalışma şekilleri göz önüne alındığında, FETÖ'nün günümüzün teknolojik koşullarında geliştirilmiş bir üst versiyon gibi hareket ettiği söylenebilir. Geçmişte mensuplarının önünü açabilmek için her türlü gayrimeşru yöntemi kullanan, en stratejik yerleri hedefine alan FETÖ, kolay mücadele edilebilecek bir örgüt değildir ve örgütle mücadele sistematik bir şekilde devam ettirilmelidir. Bu örgütle mücadele ederken yaşadığı her kırılmalardan sonra yapı değiştirdiği ve farklı isim altında faaliyetlerine devam ettiğini iyi bilmek lazım ve geçmişte Amerikan Board örgütüyle alakalı yapılan hatalardan kaçınılmalı. Osmanlının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Amerikan Board hafızası kullanılmalı, 15 Temmuz sonrası dönem iyi takip edilmelidir."

2023-07-14 17:51:13