'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

Samsun'un Terme ilçesinde Cavit Aşkın'ın av tüfekli saldırısında ağır yaralanan tapu kadastro görevlisi Mert Işık da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşleri Ayşe Ergen ile Nuran Topal'ı da öldüren Cavit Aşkın ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Murat Ergen'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. (DHA)Emre ÖNCEL/ SAMSUN,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Emre ÖNCEL

2023-07-14 19:22:37