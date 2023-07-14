Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:23
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)

        ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

        Samsun'un Terme ilçesinde Cavit Aşkın'ın av tüfekli saldırısında ağır yaralanan tapu kadastro görevlisi Mert Işık da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşleri Ayşe Ergen ile Nuran Topal'ı da öldüren Cavit Aşkın ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Murat Ergen'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. (DHA)Emre ÖNCEL/ SAMSUN,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Emre ÖNCEL

        2023-07-14 19:22:37

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        'Arazi' kavgasında 2'si kız kardeşi 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladı (2)
        Prof. Dr. Duman: Örgütle mücadele sistematik şekilde devam ettirilmeli
        Prof. Dr. Duman: Örgütle mücadele sistematik şekilde devam ettirilmeli
        Samsun'da, silahlı suç örgütü lideri ve 3 kişiye ev hapsi cezası
        Samsun'da, silahlı suç örgütü lideri ve 3 kişiye ev hapsi cezası
        Samsun'da, otomobille çarpışan motosikletli öldü
        Samsun'da, otomobille çarpışan motosikletli öldü
        Samsun'da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı
        Samsun'da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı